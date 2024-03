La sfida tra Barcellona e Maiorca si svolge l’8 marzo 2024 alle 20:00 UTC presso lo stadio Olímpic Lluís Companys di Barcellona, Spagna, inserendosi nel calendario della Liga come una partita cruciale per entrambe le squadre. Il Barcellona, attualmente al 3° posto in classifica, mira a consolidare la sua posizione e a ridurre il distacco dai primi posti, mentre il Maiorca, al 15° posto, lotta per la salvezza e per distanziarsi dalla zona retrocessione​​.