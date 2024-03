Barcellona-Napoli, le ultime sul match di Champions | Le formazioni

Si riparte dall’1 a 1 della gara di andata, al Camp Nou impresa ostica per il Napoli di Calzona. Servirà la gara perfetta per strappare la qualificazione, il tecnico dei partenopei si affida in attacco al ritrovato Osimhen, al suo fianco Kvaratskhelia. Un Napoli pronto all’impresa, una qualificazione non impossibile, servirà la gara perfetta.

LE PROBABILI FORMAZIONI di Barcellona Napoli

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski. All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.