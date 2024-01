Barcellona-Osasuna, probabili formazioni e dove vederla

Recupero della ventesima giornata al Lluís Companys tra Barcellona e Osasuna, mercoledì alle 19. Non un momento esaltante per i blaugrana, sconfitti per 3-5 dal Villareal nella sfida di sabato. Al termine della gara, il tecnico, Xavi ha annunciato il suo addio al termine della stagione. Osasuna, dodicesimo, arriva alla trasferta catalana con un filotto di tre risultati utili consecutivi, con due vittorie e un pareggio. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna:

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Baldé; Romeu, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Félix. All. Xavi.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Juan Cruz, Catena, David García, Nacho Vidal; Moncayola, Aimar Oroz, Lucas Torró; José Arnaiz, Budimir, Moi Gómez. All. Arrasate.