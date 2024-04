Barcellona-PSG, le ultimissime sulle formazioni

Semifinale di UEFA Champions League all’orizzonte. Dopo il 2-3 del Parco dei Principi, sarà il Barcellona ospitare il Paris Saint-Germain dinanzi al proprio pubblico. Occasione d’oro per i blaugrana di Xavi, chiamati a resistere per entrare nelle magnifiche quattro. Chiare le intenzioni del grande ex, Luis Enrique, il quale, alla vigilia ha dichiarato: “Non siamo una squadra che specula sul risultato e siamo assolutamente convinti che riusciremo a ribaltare la situazione. Il Psg presserà dal primo minuto, il Barcellona punterà sul gioco lungo e il passaggio sull’ultima linea, sfruttando gli spazi. All’andata Ter Stegen ha segnato un record di 24 lanci lunghi per superare la pressione. Spero che non sia così, ma prevedo una partita con gol per entrambe le squadre. Penso che le circostanze faranno sì che il pubblico assista a una partita emozionante”

Barcellona-PSG, le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Gundogan, de Jong, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Barcola, Dembelé, Mbappé. All. Luis Enrique.