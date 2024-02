Il Bari potrebbe esonerare Pasquale Marino

La Sconfitta di ieri sera a Palermo potrebbe costare cara a Pasquale Marino. Il tecnico ex Udinese potrebbe essere esonerato nelle prossime ore, il Ds Ciro Polito potrebbe optare per il ritorno di Mignani, ma alcune voci danno in vantaggio Fabio Cannavaro.

Le prossime ore saranno decisive per la svolta.