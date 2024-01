Barzagli: “Segnale forte della Juve per il campionato. Vlahovic è in fiducia”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha commentato a DAZN la vittoria dei bianconeri contro la Salernitana nei minuti finali.

Barzagli sulla Juve

Queste le sue parole: “Che segnale è per il campionato? Forte, perchè è una vittoria fondamentale per la Juve, in una partita difficile, per meriti della Salernitana che ha giocato veramente bene. Poi con i cambi secondo me la Juventus è riuscita a dare un’accelerata nella manovra anche, è stato un primo tempo dove hanno creato poco, hanno innescato poche volte Vlahovic. Nel secondo tempo hanno spinto perchè l’uomo in meno gli ha consentito di poter spingere ancora di più. Però il gol arriva ancora una volta al novantesimo con Vlahovic. Mi sembra che questo ragazzo da quando è più coinvolto nel gioco, ma anche per merito suo perchè gioca e gioca bene la palla, si sente ancora più in fiducia e gli viene il gol che per lui è fondamentale, per un attaccante è vita”.