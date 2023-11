Bayern Monaco-Galatasaray, le ultimissime sulle formazioni

Bayern Monaco, ad un passo della qualificazione, in campo con il 4-2-3-1. Tuchel punta sulla coppia di centrali composta da Upamecano e Kim, supportato da Mazraoui e Davies. A centrocampo Kimmich e Laimer dietro a Sané, Musiala e Coman sulla trequarti. In attacco il solito Harry Kane. Tra i turchi titolari i tre ex Serie A: Torreira, Mertens e Icardi.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel.

GALATASARAY (4-2-3-1): Güvenç; Boey, Sánchez, Bardakcı, Angeliño; Torreira, Demirbay; Zaha, Mertens, Aktürkoğlu; Icardi. All. Buruk.