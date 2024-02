Behrami duro: “Parlare dell’esonero di Pioli mi sembra una mancanza di rispetto”

Sono queste le parole di Valon Behrami, ex calciatore e opinionista a Dazn, che ha parlato del lavoro di Pioli al Milan viste le tante critiche e i rumors che vogliono Antonio Conte sulla panchina rossonera.

Behrami: “Il gioco non è straordinario ma..”

“In questo momento parlare di un nuovo allenatore al Milan, come se il Milan fosse tanto indietro, la vedo come una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro di Pioli e dei suoi risultati. Il gioco non è stato sempre straordinario è vero, ma ha sopperito spesso ad una grande emergenza infortuni. L’onda mediatica va così, nel senso che l’allenatore debba essere cambiato a fine anno”. Queste le parole dell’ex centrocampista.