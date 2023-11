Belgio, già qualificato, ospita l’Azerbaigian. Sfida tutta italiana sulle panchine: da una parte Tedesco, CT dei Diavoli Rossi, dall’altro l’espero De Biasi. Padroni di casa obbligati a vincere per superare l’Austria al primo posto nel gruppo, avanti due lunghezze; ospiti, invece, fermi a quota 7, sono fuori dalla corsa a UEFA Euro 2024. La gara d’andata, disputata a settembre, è terminata 0-1 per il Belgio grazie alla rete di Carrasco. Il match, in programma domenica alle 18, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport (258); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala, Carrasco; Doku, Lukaku, Trossard. CT. Tedesco

AZERBAIGIAN (4-5-1): Mehemmedeliyev; Mammadov, Kryvotsiuk, Haghverdi, Cafarguliyev; Bayramov, Diniyev, Isayev, Sheydayev; Mahmudov; Dadashov. CT. De Biasi