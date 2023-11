Tedesco sceglie il 4-3-3. Non manca Lukaku in attacco, titolare al centro, supportato da Lukebakio e Carrasco. Centrocampo Tielemans, Onana e Vermeeren. Vertonghen e Faes al centro della difesa, davanti a Sels, con Faes e Theate sulle fasce. Diversi i Serie A in campo tra le file della Serbia. Torna Vlahovic dal 1′, sostenuto da Tadic e Lukic sulla trequarti. In mezzo al campo con Grujic e Ilic centrali, Zivkovic e Kostic sugli esterni. In porta Milinkovic-Savic.

Le probabili formazioni:

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, Vermeeren; Lukebakio, Lukaku, Carrasco. CT. Tedesco

SERBIA (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Erakovic, Gudelj, Babic; Zivkovic, Grujic, Ilic, Kostic; Tadic, Lukic; Vlahovic. CT. Stojkovic