Belgio-Galles, le probabili formazioni e dove vederla

Esordio con pari per il Belgio di Rudi Garcia sul campo della Macedonia. I Diavoli Rossi sono costretti ad inseguire il Galles, momentaneamente al comando del Gruppo J, in una gara che potrebbe diventare decisiva per le sorti di entrambe. La gara, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile, insieme agli altri incontri della serata su Diretta Gol su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Belgio-Galles, le probabili formazioni:

BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier, Faes, Debast, De Cuyper; De Bruyne, Onana, Tielemans; Trossard, Lukaku, Doku. CT. Garcia.

Galles (4-2-3-1): Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Williams; Ampadu, Thomas; Johnson, Wilson, James; Cullen. CT. Bellamy.