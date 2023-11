A Sky Sport ha parlato Beppe Bergomi in merito alle dichiarazioni di Sarri in vista del derby capitolino di domenica.

Bergomi parla del derby

Queste le sue parole: “Nel calcio di oggi, sicuramente, avere un paio di giorni di riposo per preparare la partita e sappiamo soprattutto per un allenatore come Sarri quanto è importante avere i giorni per preparare una gara così importante. È vero che la Roma, soprattutto nel reparto difensivo vuole cambi, giocano sempre gli stessi. Questo può essere un handicap, però quando giochi una parta così importanti anche quei due giorni lì non diventano determinanti”.