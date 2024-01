Bertolucci sincero: “Leao come Sinner? No, come Fognini. Vi dico perché”

Grande tifoso del Milan, Paolo Bertolucci, è tornato a parlare dei rossoneri e di Rafael Leao in vista della partita di questa sera contro la Roma di Josè Mourinho.

Bertolucci: “Leao forte ma discontinuo”

“Sono due sportivi diversissimi. Rafa può essere paragonato a Fognini, talentuoso ma discontinuo. A 24 anni sarà difficile correggerlo: migliorarlo sì, ma le caratteristiche di base restano quelle. Se in futuro arrivasse per lui un’offerta seria per cederlo, perché non pensarci? Sinner è l’opposto: c’è sempre, non va a fiammate, è dentro la partita da quando entra in campo fino a quando esce. Ha una forza mentale che in pochi hanno. Possibili paragoni rossoneri? Oggi non reggono, dovremmo tornare ai campioni del grande Milan”. Queste le parole dello sportivo a “La Gazzetta dello Sport”.