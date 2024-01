Betis-Barcellona, le ultimissime sulle formazioni

Dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna e la vittoria in Coppa del Re contro l’Unionistas, il Barcellona torna a giocare in campionato e lo fa sull’ostico campo del Betis a Siviglia, nona forza del campionato. Blaugrana, superati dall’Athletic Bilbao, con due gare in più, a caccia di una vittoria per riagganciare il terzo posto, e recuperare punti sulla testa della classifica, attualmente distante otto punti.

Le probabili formazioni:

BETIS (4-3-1-2): Silva; Busto, Pezzella, Papastathopoulos, Abner; Roca, Guardado; Henrique, Isco, Diao; Willian Jose. All. Pellegrini.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Roberto, Araujo, Kounde, Balde; F de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Torres. All. Xavi.