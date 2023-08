Birindelli sbaglia, il Milan no | Ai rossoneri il Trofeo Berlusconi

Davanti a 16.000 spettatori presenti all’U-Power Stadium, si affrontano Monza e Milan nel ricordo di Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambe le squadre. Partono subito forte i rossoneri, che passano in vantaggio al 23′ su calcio di rigore con Pulisic, che ribatte la palla sul suo precedente errore. Il Monza gioca, è quello dello scorso anno e si vede e al 32′ realizza il gol del pareggio con Colpani, bravo a verticalizzare la giusta giocata. Secondo tempo con tanti cambi, stanchezza e anche un po’ di nervosismo tra Gagliardini, ex calciatore dell’Inter e i calciatori del Milan. Terminati i 90′ minuti si va ai calci di rigore dopo un incredibile serie di ripetute è il Monza a sbagliare con Birindelli con il Milan che si aggiudica il trofeo Berlusconi.

Il tabellino:

MONZA (ITA): Di Gregorio M. (Portiere), Carboni A. (dal 23′ st Mari P.), Bettella D. (dal 20′ pt D’Ambrosio D.), Caldirola L., Ciurria P. (dal 40′ st Birindelli S.), Gagliardini R. (dal 40′ st Machin J.), Pessina M., Carlos Augusto (dal 45’+1 st Carboni F.), Dany Mota (dal 11′ st Caprari G.), Colpani A. (dal 34′ st Carboni V.), Maric M. (dal 11′ st Petagna A.). A disposizione: Bondo W., Cittadini G., Gori S. (Portiere), Kyriakopoulos G., Lamanna E. (Portiere), Pereira P., Vignato S. Allenatore: Palladino R.. Di Gregorio M. (Portiere), Carboni A. (dal 23′ st Mari P.), Bettella D. (dal 20′ pt D’Ambrosio D.), Caldirola L., Ciurria P. (dal 40′ st Birindelli S.), Gagliardini R. (dal 40′ st Machin J.), Pessina M., Carlos Augusto (dal 45’+1 st Carboni F.), Dany Mota (dal 11′ st Caprari G.), Colpani A. (dal 34′ st Carboni V.), Maric M. (dal 11′ st Petagna A.).Bondo W., Cittadini G., Gori S. (Portiere), Kyriakopoulos G., Lamanna E. (Portiere), Pereira P., Vignato S.Palladino R.. MILAN (ITA): Maignan M. (Portiere), Kalulu P., Tomori F., Thiaw M., Hernandez T. (dal 34′ st Bartesaghi D.), Loftus-Cheek R., Krunic R., Reijnders T., Pulisic C. (dal 34′ st Chukwueze S.), Giroud O. (dal 36′ st Colombo L.), Leao R. (dal 35′ st Okafor N.). A disposizione: Adli Y., Florenzi A., Kjaer S., Mirante A. (Portiere), Musah Y., Pobega T., Romero L., Simic J., Sportiello M. (Portiere), Zeroli K. Allenatore: Pioli S.. Reti: al 32′ pt Colpani A. (Monza (Ita)) al 29′ pt Pulisic C. (Milan (Ita)) . Ammonizioni: al 14′ st Gagliardini R. (Monza (Ita)) al 45′ pt Reijnders T. (Milan (Ita)), al 14′ st Leao R. (Milan (Ita)), al 16′ st Hernandez T. (Milan (Ita)). Rigori sbagliati: al 29′ pt Pulisic C. (Milan (Ita)).

Sequenza rigori: 1° Reijnders rete, Petagna rete; 2° Okafor rete, Caprari rete; 3° Tomori rete, Machin rete; 4° Loftus-Cheek rete, Franco Carboni rete, 5° Colombo rete, Pessina rete, 6° Thiaw rete, Birindelli traversa