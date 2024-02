Borussia Dortmund-Hoffenheim, le ultimissime sulle formazioni

Borussia Dortmund e Hoffenheim in campo questo pomeriggio alle 17.30 al Signal Iduna Park. Gialloneri, quarti, e reduci dal pareggio in Champions League sul campo del PSV, con l’occasione di allungare sul Lipsia, sconfitto ieri dal Bayern Monaco. Hoffenheim, decimo,a caccia di punti per inseguire la zona Europa.

Borussia Dortmund-Hoffenheim, le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Meyer; Ryerson, Hummels, Schlottenberg, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen, Reus, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.

HOFFENHEIM (4-3-1-2): Baumann; Kaderabek; Kabab, Grillitsh, Becker; Stach, Promel, Tohumcu; Kramaric; Bebou, Beier. All. Matarazzo.