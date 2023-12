Il destino del Milan passa dal Signal Iduna Park di Dortmund e da una eventuale vittoria sul campo dei Magpies. I gialloneri, primi nel gruppo e già qualificati, affrontano il PSG, secondi della classe con due punti di vantaggio sui rossoneri e sul Newcastle. Parigini obbligati a vincere per agguantare gli ottavi di finale e superare il Borussia Dortmund in testa alla classifica. Alla formazione di Terzic, diversamente, basta un punto per confermarsi al comando. La gara d’andata, disputata al Parco dei Principi lo scorso 19 settembre, è terminata 2-0 per i francesi con reti di Mbappé e Hakimi. Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport e Sky Sport (253); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-4-2): Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Hummels, Meunier; Özcan, Brandt, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug, Malen. All. Terzic.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Kang-in Lee, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.