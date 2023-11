Non sarà una gara ricca di gol, gli ospiti nella stagione ne hanno presi pochissimi e fanno ovviamente di questa caratteristica la propria forza. Solamente il Newcastle dovrebbe riuscire a trovare la via della rete in questo match.

Bournemouth-Newcastle, le probabili formazioni

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Radu; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Rothwell; Christie, Semenyo, Sinisterra; Solanke.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Hall; Willock, Longstaff, Joelinton; Livramento, Gordon, Almiron.