Boxe: Gervonta Davis mette ko al 6° round Leo Santa Cruz

Terribile ko per Santa Cruz, rimasto a terra privo di sensi vicino al suo angolo

Ieri sera all’ Alamodome di San Antonio (Texas) è andato in scena forse l’incontro più spettacolare da un pò di tempo a questa parte, tra il pugile di punta della Mayweather Promotions Gervonta Davis e il sempre combattivo Leo Santa Cruz per i titoli WBA super piuma e leggeri di fronte a una folla frenetica e limitata dalla pandemia.

I due pugili non si sono certo risparmiati con scambi altamente adrenalinici fino a 2 minuti e 40 secondi del sesto round, dove uno spettacolare montante sinistro di raffinata bellezza del “The Tank” ha costretto ad un tremendo ko il povero Santa Cruz, l’atleta messicano è rimasto immobile per diversi minuti prima di essere finalmente aiutato a rialzarsi. L’arbitro Rafael Ramos ha immediatamente decretato la fine del match.

Un Davis preoccupato è andato all’angolo dell’avversario per controllare la situazione dopo lo schiacciante knockout. Santa Cruz è stato in grado di lasciare il ring da solo pochi minuti dopo, ma è stato comunque portato in un ospedale locale per l’osservazione.

“Al quinto round, quando ho iniziato a colpire al corpo l’ho sentito crollare“, ha detto Davis durante una conferenza stampa post-match. “Quindi, ho pensato, ‘Sta andando a pezzi di sicuro.’ Così è stato, e ho iniziato a pressarlo.”

