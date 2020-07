Boxe, l’incontro tra Joe Smith e Eleider Alvarez: riprogrammato per fine agosto

Il promoter di Joe Smith spera di essere informato al più presto sulla data esatta del tanto atteso match

L’incontro tra Joe Smith e Eleider Alvarez doveva avvenire già a fine giugno, ma Alvarez aveva subito un infortunio alla spalla destra durante l’allenamento. Slittato inizialmente al 16 luglio, ora la Commissione Atletica dello Stato del Nevada, ha approvato le date del match per fine agosto, tra il 20 agosto e il 27 agosto.

Ad un intervista il manager di Smth, Joe DeGuardia, ha affermato: “Speriamo che il match sia riprogrammato per fine agosto senza subire ulteriori variazioni” aggiungendo anche: “Joe si era preparato davvero molto bene per l’incontro del 16 luglio, era pronto mentalmente, era veramente molto concentrato; ora dovrà ripartire da zero, ma lui è un guerriero e sono sicuro che ci riuscirà”

‘The Irish Bomber’ vs ‘The Storm’

Joe Smith (25-3,20 KO) statunitense di origini irlandesi, classe ’89 soprannominato ‘The Irish Bomber’ e Eleider Alvarez (25-1,13 KO) colombiano, classe ’84 soprannominato ‘Storm’, dovrebbero combattere come parte del torneo di eliminazione della categoria dei pesi massimi per la WBO. Il vincitore dovrà poi affrontare uno tra Umar Salamov e Maksim Vlasov per la cintura vacante della WBO.

Canelo Alvarez ha rinunciato al titolo dei pesi massimi leggeri WBO dopo aver sconfitto Sergey Kovalev all’undicesimo round il 2 novembre a Las Vegas.