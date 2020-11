Boxe: Terence Crawford vince per TKO al 4°round

Il pugile statunitense mantiene la cintura WBO

Ieri sera all’ MGM Grand a Las Vegas è andato in scena l’incontro tra Terence Crawford vs Kell Brook. The ‘Bud’ ha dimostrato di essere il miglior pugile nella sua categoria, superando un inizio incerto, per poi mettere a segno un TKO al quarto round e mantenere così la sua cintura WBO dei pesi welter.

‘The Special One’ (39-3, 27 KO) inizialmente stava conducendo il match, lo scorecard dei giudici in prima fila a Las Vegas hanno rivelato infatti il vantaggio di Brook dopo tre riprese. Il pugile inglese è riuscito a tenere a distanza Crawford usando molto bene il diretto destro.

Crawford (37-0, 28 KO), a sua volta, all’inizio sembrava essere in fase di studio, cercando di limitare i danni, e quando ha cambiando guardia, mettendosi quindi in guardia destra, è riuscito a ribaltare il match. Al 4°round ‘the Bud‘ con un rapido gancio destro, ha bruscamente messo in difficoltà Brook. L’imbattuto campione ha poi colpito nuovamente l’inglese con altri tre pugni, prima che l’arbitro Tony Weeks iniziasse il conteggio. All’avvio dell’azione Terence ha chiuso la pratica Brook con diverse combinazioni di pura potenza, facendo traballare Brook tra le corde. In quel momento l’arbitro è intervenuto per fermare il match.

Crawford nell’intervista post match ha dichiarato: “Kell è un talento straordinario. È venuto e ha cercato di prendere il mio titolo. Era in forma. Ora ho già detto chi voglio per il prossimo match: Voglio Manny Pacquiao”

Anche il promotor di Top Rank, Bob Arum, è stato intervistato dopo l’incontro, dichiarando: “Terence Crawford ha dimostrato ancora una volta perché è il miglior peso welter al mondo. E ‘stata una prestazione dominante su un ottimo pugile. Terence è forse il miglior peso welter che ho promosso.” Arum poi, guardando lo scenario tra i migliori pugili, ha inoltre affermato: “Spence e Garcia stanno combattendo il 5 dicembre. Se vogliono davvero un grande PPV, metto Crawford con entrambi nella stessa notte così li batte entrambi. Errol Spence cercherà di evitare Crawford il più a lungo possibile.”