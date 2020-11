Boxe: Terence Crawford vs Kell Brook il 14 novembre

Il pugile statunitense difenderà il titolo dei pesi welter WBO contro Kell Brook

All’MGM Grand di Las Vegas sabato notte tornerà sul ring l’americano Terence ‘Bud’ Crawford (36-0-0, 27 KO) che difenderà il titolo mondiale WBO dei pesi welter contro l’inglese Kell ‘The Special One’ Brook (39-2-0, 27 KO). La riunione sarà trasmessa a pagamento in pay per view.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >>> Boxe: rinviato il match tra Ryan Garcia e Luke Campbell

Crawford proviene da una scia di trentasei vittorie consecutive, ed è considerato considerato uno dei migliori pugili del momento. Brook, ex detentore del titolo mondiale IBF, invece, ha all’attivo trentanove vittorie su quarantuno match disputati, gli unici due pugili che sono riusciti ad avere la meglio sul pugile inglese sono stati Gennadij Golovkin ed Errol Spence Jr. Circolerebbero anche voci secondo cui Special K potrebbe appendere i guanti al chiodo proprio dopo questo incontro, e il pugile dalle sue ultime dichiarazioni sembrerebbe molto fiducioso di poter ottenere una vittoria straordinaria.

“Aspettatevi fuochi d’artificio. Sono in grado di gestire queste situazione, ho combattuto con i migliori pugili P4P come Gennadiy Golovkin e Errol Spence Jr. Ho la precisione, la preparazione, il desiderio e il potere di sopraffare Crawford”

Brook ha infine aggiunto: “Sabato Terence avrà un brusco risveglio. Saprà subito che non avrebbe dovuto mettermi in cima alla sua lista. Sono un pugile spaventoso, sono pericoloso per qualsiasi pugile in qualsiasi categoria di peso, e mi vedrete, prendere il controllo di questo match già dal primo round.”