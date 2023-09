Braga-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Tante conferme in casa Napoli per la prima sfida della fase a gironi di UEFA Champions League contro il Braga. 4-3-3 per Garcia: confermati Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa; centrocampo affidato ad Anguissa, Lobotka e Zielinski; in avanti sarà Politano con Kvaratskhelia a sostenere l’unica punta, Osimhen. Partono dalla panchina Lindstrom e Raspadori. Titolare anche Olivera, panchina anche per Mario Rui.

Le probabili formazioni:

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Josè Fonte, Paulo Olivera, Marin; Moutinho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.