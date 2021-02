Braga-Roma 0-2

La Roma vince sul difficile campo dei portoghesi nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Un gol per tempo e i giallorossi mettono un’ipoteca sulla qualificazione. A segnare, dopo appena 5 minuti di gioco, è Dzeko, poi all’86’ arriva un gol importante di Mayoral. Il ritorno, All’Olimpico di Roma, per Fonseca e i suoi ragazzi potrebbe essere più semplice e con una marcia in più grazie ai due gol di stasera.

Paulo Fonseca: “Dzeko importante”

L’allenatore della Roma a fine gara parla della bella vittoria conquistata dai suoi giocatori a Sky Sport: “E’ stata una dimostrazione di spirito di squadra, abbiamo avuto problemi con i nostri difensori e in questa situazione non è facile”. E’ stato importante Dzeko e ha giocato molto bene e anche Mayoral. Nel primo tempo il Braga ci ha creato qualche difficoltà, ma siamo stati attenti e loro non hanno avuto occasioni da gol. Tutta la squadra ha lavorato molto”. Dzeko una garanzia, Mayoral dimostra sempre di più, i due non giocano mai insieme, in tanti si chiedono se vedremo mai entrambi in una gara, Fonseca dice: “Dzeko e Mayoral insieme? Non ho preclusioni ma la squadra credo stia giocando bene così. Non abbiamo fatto bene con le grandi ma ora abbiamo delle sfide in casa e cercheremo di essere forti anche con le grandi squadre”. Prossima sfida il Benevento, diversi infortunati tra i giallorossi, il tecnico dichiara: “Non so ancora le condizioni di Cristante e Ibanez ma non credo siano disponibili per la sfida contro il Benevento”.