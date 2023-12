Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la sfida di domani sera tra Juventus e Roma.

Brambati sul match

Queste le sue parole: “Non credo sarà una partita che ruberà l’occhio dello spettatore. Credo che la vinceranno paradossalmente coloro che difenderanno meglio, con più convinzione e compattezza. Credo che siano due allenatori e due squadre che difendono molto bene, non solo con i difensori ma di squadra proprio. McKennie? È cresciuto. Per me non era da Juventus ma si sta dimostrando ora importante in questo rilancio dei bianconeri. Sottolineiamo tanto i meriti dei calciatori ma poco quelli del tecnico. Vanno fatti i complimenti ad Allegri per aver inserito tanti giovani e rilanciato altri, vedi non solo McKennie ma anche Kean”.