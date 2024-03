Brighton-Roma, le scelte di De Zerbi e De Rossi

Grandi cambiamenti in attacco per De Rossi. Assente Lukaku, sarà Azmoun a prendere le chiavi dell’attacco giallorosso, supportato da El Shaarawy e Baldanzi; Dybala dalla panchina. In mezzo al campo Paredes con Bove e Pellegrini. In difesa Mancini e Ndicka al centro, con Celik e Svilar sulle fasce.

Brighton-Roma, le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi.