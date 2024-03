Brighton-Roma, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

L’American Express Community Stadium si prepara ad accogliere un ritorno degli ottavi di finale di Europa League denso di aspettative, vedendo di fronte il Brighton e la Roma. Dopo un andata dominata dalla Roma, che si è imposta con un netto 4-0, la squadra di casa guidata da De Zerbi è chiamata a un’impresa non semplice per ribaltare il risultato e mantenere vive le speranze europee.

La sconfitta pesante nel match d’andata non ha scalfito la fiducia di De Zerbi nei suoi giocatori, nonostante abbia riconosciuto la forza e l’esperienza della Roma in questi contesti europei. La vittoria recente in Premier League contro il Nottingham Forest, seppur di misura, ha comunque dato un segnale positivo in vista della sfida di ritorno, con il Brighton che punta a un approccio offensivo per cercare di sorprendere gli ospiti.

Dall’altra parte, la Roma di De Rossi si presenta in Inghilterra con un vantaggio rassicurante ma con la consapevolezza che nulla è ancora deciso. La prestazione eccellente dell’andata ha dimostrato le potenzialità offensive dei giallorossi, capaci di sfruttare ogni occasione. Tuttavia, il pareggio in campionato contro la Fiorentina serve come monito a non abbassare la guardia, soprattutto in una competizione dove ogni partita può riservare sorprese.

Con il Brighton deciso a giocarsi il tutto per tutto davanti ai propri tifosi e la Roma intenzionata a difendere il risultato per assicurarsi la qualificazione, la partita promette di essere intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che scenderanno in campo determinate a dimostrare il proprio valore.

Brighton-Roma, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Brighton è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 1.70 su Snai e 1.80 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.00 mentre una vittoria della Roma (segno 2) si trova anche quota 4.25. Ecco la comparazione quote di Brighton Roma dei bookmakers: