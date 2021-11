Buffon, clamorosa rivelazione: “Questa la verità su Sarri e CR7”

L’ex portiere della Juventus ha parlato a Tiki Taka

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, Gianluigi Buffon, ex capitano e bandiera della Juventus e attualmente al Parma, ha parlato di alcuni retroscena significativi, provenienti direttamente dagli ultimi anni in bianconero. Molto interessante il passaggio su Maurizio Sarri, che alla Juventus è rimasto una sola, problematica, stagione: “Già all’inizio ha avuto dei piccoli attriti con qualcuno”. Il portiere ha poi continuato il proprio pensiero sull’attuale tecnico della Lazio: “Dopo un mese, si è accorto che avrebbe dovuto cercare di mediare. E per uno come lui mediare è un qualcosa di avvilente“.

Buffon si è poi espresso su Ronaldo e in particolare sul suo addio, avvenuto proprio durante l’ultima settimana di mercato e che ha lasciato con l’amaro in bocca più di qualche tifoso juventino. “Se Ronaldo non era più convinto di rimanere ha fatto bene ad andarsene”, ha così chiosato l’ex numero 1 della Vecchia Signora.