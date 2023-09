Bologna-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Entrambe ancora senza vittorie

Terza giornata di Serie A: al Renato Dall’Ara, ospite del Bologna di Thiago Motta, arriva il Cagliari. Entrambe ferme ad un punto in due giornate: i sardi hanno pareggiato il primo match contro il Torino, perdendo, poi, il secondo, nella prima sfida casalinga contro l’Inter; gli emiliani, reduci da un buon pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus, sono stati sconfitti nella prima giornata contro il Milan. Cagliari-Bologna, in programma oggi alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Moro, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All. Motta