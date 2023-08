Cagliari-Inter, probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri sfidano il Cagliari

Seconda giornata di campionato con trasferta insidiosa per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che saranno impegnati all’Unipol Domus contro il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri, questa sera alle 20.45. Dopo la buona prestazione contro il Monza, l’Inter vorrà dare continuità ai risultati positivi. D’altro canto, però, si trova di fronte il Cagliari, reduce da buon un pareggio in trasferta contro il Torino, che non vorrà sfigurare di fronte ai propri tifosi. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi