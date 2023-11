Cagliari di Ranieri in campo con il 4-3-1-2. Il tecnico romano, alle prese ancora con l’assenza di Nandez, opta per Deiola, con Prati e Makoumbou in mezzo al campo. In avanti ancora la coppia formata da Petagna e Oristanio. In casa Monza confermato il 3-4-2-1. In difesa, davanti a Di Gregorio, spazio a D’Ambrosio, Caldirola e Carboni. In avanti, come terminale offensivo, Mota Carvalho, sostenuto da Colpani e Machin.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Oristanio. All. Ranieri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakoupolulos; Colpani, Machin; Mota Carvalho. All. Palladino.