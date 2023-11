Cagliari-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Domenica, all’ora di pranzo andrà, in scena la sfida tra Cagliari e Monza. Il Cagliari, dopo lo stop a Torino contro la Juventus, vuole tornare a vincere in casa per uscire dalla zona calda della classifica. Diversamente, invece, il Monza vuole assolutamente i 3 punti per continuare a sognare l’Europa. Cagliari e Monza non si sono mai affrontate nel massimo campionato italiano, ma si sono incrociate per ben 38 volte nella serie cadetta; negli ultimi sei confronti in Serie B, i sardi hanno vinto tre volte (2N,1P), ottenendo tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide (8N,4P). Il match, in programma domenica alle 12.30 alla Sardegna Arena, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn, Sky Sport e Now.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.