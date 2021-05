Calcio, la stagione della Juve rischia di essere un vero e proprio fallimento. I bianconeri escono pesantemente ridimensionati dalla sconfitta dello stadium

La Juventus ha perso nettamente lo spareggio Champions che più di una semplice sconfitta ha il sapore di una vera e propria sentenza. I goal di Brahim Diaz, Rebic e Tomori hanno sancito una netta superiorità per il Milan, bravo a battere una Juve sempre più demoralizzata che conta un solo tiro nello specchio della porta difesa da Donnarumma. Un tracollo in piena regola, quello di Ronaldo, Morata e Chiesa, mai in partita e in perenne affanno.

Alla fine il punteggio ha premiato un Milan vivo e ben organizzato e penalizza giustamente una Juve irriconoscibile, svuotata, troppo fragile fisicamente e mentalmente e incapace di costruire qualcosa di pericoloso lì davanti.

LEGGI ANCHE: Calcio, il Milan è ad un passo dal tornare nella competizione in cui merita di stare. I tre goal alla Juventus avvicinano i rossoneri alla Champions League

Per quanto riguarda la questione allenatore, Andrea Pirlo resta il mister della Juventus fino al termine della stagione. Il Maestro, che anche dopo la gara con il Diavolo ha confermato di non volere dimettersi: “Farmi da parte? No. Ho intrapreso questo lavoro con tanto entusiasmo, ci sono difficoltà ma il mio lavoro va avanti e sono a disposizione. Penso di poter fare meglio e poterne uscire insieme alla squadra. Bisogna guardare avanti, continuerò a fare il mio lavoro finché mi sarà consentito”.

LEGGI ANCHE: Calcio, il Milan è ad un passo dal tornare nella competizione in cui merita di stare. I tre goal alla Juventus avvicinano i rossoneri alla Champions League

Dopo la sconfitta interna, la posizione del Maestro è diventata molto complicata. Ma il mister dei bianconeri non sarà esonerato, non per ora almeno. Infatti Pirlo domani parlerà regolarmente in conferenza stampa e questa mattina alla Continassa ha regolarmente diretto l’allenamento a due giorni dalla sfida col Sassuolo.