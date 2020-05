Calciomercato, Arturo Vidal può tornare alla Juventus ma a una condizione

Miralem Pjanic sembra aver raggiunto un accordo con il Barcellona (circa 8 milioni a stagione), ma adesso il club catalano dovrà trattare con la Juventus sul prezzo e la contropartita da inserire nella trattativa.

Arthur e Vidal: tra sogno e realtà

Il sogno della Juventus per il centrocampo porta il nome di Arthur, 23enne mezz’ala brasiliana, che piace tanto a Maurizio Sarri. Questo il sogno, ma poi bisogna guardare la realtà. Il Barcellona difficilmente lascerà partire una promessa come Arthur, e l’intenzione dei blaugrana, molto più concreta, è inserire nella trattativa il cartellino di Arturo Vidal. Il grande ex, leader e protagonista di quel centrocampo bianconero, sarebbe pronto a tornare a Torino. Il cileno nella sua esperienza bianconera ha collezionato 171 presenze e 48 gol in tutte le competizioni, conquistando 4 scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe.