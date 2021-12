Calciomercato Atalanta, sorpresa sulle fasce: due i nomi caldi

L’Atalanta vuole dimenticare in fretta la sconfitta di Champions League contro il Villareal. La squadra di Gasperini ripartire in campionato per continuare a sperare nel sogno scudetto e per farlo l’allenatore ex Genoa ha bisogno di nuovi rinforzi sul mercato.

Complici i molti infortuni nella rosa(vedi l’infortunio di Gosens), il presidente Percassi vuole accontentare Gasperini sul mercato a cominciare dalle fasce, considerate fondamentali per il gioco dell’allenatore bergamasco.

Atalanta, si lavora sulle fasce per il futuro

Il club bergamasco sta lavorando a diverse piste per le due fasce qualora dovesse esserci qualche cessione. Due i nomi più gettonati che corrispondono ai nomi di Cambiaso e Luca Pellegrini.

Il giocatore genoano, al suo primo anno di serie A piace però anche alla Juventus di Allegri che sarebbe pronta a cedere proprio Luca Pellegrini all’Atalanta per accaparrarsi le prestazioni del giovane terzino della squadra di Shevchenko.