Calciomercato Atalanta

Robin Gosens resta uno degli uomini dell’Atalanta più osservati sul mercato. Il giocatore è finito nel mirino di tantissime società europee, l’ultima ad aggiungersi alla lista è il Borussia Dortmund. L’Atalanta non ha intenzione di perdere il suo pupillo, ma l’offerta potrebbe essere irrinunciabile per il tedesco.

Calciomercato Atalanta, il Borussia chiede Gosens

Le prestazioni di Gosens con la maglia dell‘Atalanta nella stagione in corso sono state magnifiche, ed è normale che abbia suscitato l’interesse di alcuni dei grandi club del Vecchio Continente. Tralasciando la Serie A , dove si sono già fatte strada la Juventus e le due milanesi, in Europa la situazione non è diversa. L’Atalanta ha visto Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Chelsea fare un’offerta per il passaggio del centravanti alle quali si è aggiunto anche il Borussia Dortmund.

Gosens avrebbe l’opportunità di unirsi al Borussia Dortmund, occasione che aspetta stando alle sue interviste passate: “Se potessi andare al Dortmund? Se avessi un’offerta dal Dortmund e loro vogliono farmi giocare sulla fascia sinistra il prossimo anno, sicuramente ci penso. E ‘ una questione di ambizione e sogno di giocare un giorno nella Bundesliga”. Le dichiarazioni dell’ex Heracles ai microfoni di DPA hanno sottolineato il possibile addio all’Atalanta in caso di offerta del Dortmund, cosa che si sta per concretizzare.