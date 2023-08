Calciomercato, che frenata per Lukaku alla Juventus! I dettagli

Lukaku alla Juventus, tutto fermo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Chelsea avrebbe interrotto le trattative per cedere il calciatore alla Juventus in cambio di Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000.

Calciomercato Juventus, niente Lukaku: Vlahovic resta?

Per lasciare l’ex Fiorentina i bianconeri chiedono 40 milioni di euro più il cartellino del calciatore belga mentre il club inglese ne offrirebbe solo 15. Ampia distanza quindi, che i due club non sono intenzionati a ridurre, anche se la cessione di Vlahovic bloccherebbe diversi acquisti, a cominciare dall’arrivo di un grande centrocampista. Per l’attaccante serbo potrebbe esserci la pista Bayern Monaco, che è alla ricerca di una punta dopo il rifiuto per Kane.