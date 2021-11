Calciomercato, Conte pesca in Italia: sfida alla Juve

La questione attaccante rimane legata al destino di Harry Kane

Neanche il tempo di sedersi sulla panchina del Tottenham che Antonio Conte già viene coinvolto negli intrecci di mercato che da Londra arrivano in Italia. Gli Spurs sono infatti alla ricerca di un centravanti di personalità e prospettiva per far fronte al possibile addio del capitano Harry Kane che già in estate era nell’orbita del Manchester City e che potrebbe essere tentato nuovamente dalla corte di Pep Guardiola.

Il primo nome nella lista dei londinesi è quello di Dusan Vlahovic, numero 9 classe 2000 attualmente in forza alla Fiorentina. Il giocatore serbo, però, con tutta probabilità non rinnoverà il suo contratto con la viola e questo apre interessanti spiragli di mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici, attuale ds del Tottenham, ha già incontrato Joe Barone e Rocco Commisso per intavolare una trattativa. Più probabile che l’affondo serio venga fatto in estate, ma non si possono escludere mosse a sorpresa anche per gennaio.