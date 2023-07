Il presidente smentisce le offerte per il terzino sinistro

Intervenuto in Lega per l’assemblea di oggi, Fabrizio Corsi, presidente dell‘Empoli, ha risposto in merito alle domande fatte su Parisi, conteso da Lazio e Juventus su tutte.

Corsi: “Parisi giocherà nell’Empoli”

Queste le due battute fatte dal patron: “Novità su Parisi? No, nulla. Parisi gioca nell’Empoli e sarà il capitano”.