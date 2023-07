Calciomercato, futuro in bilico per Mbappè | Tre le strade

Il futuro di Kylian Mbappé è sempre più lontano da Parigi. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il PSG avrebbe messo alle spalle al muro il francese dopo l’incontro avvenuto nelle ore precedenti.

Tre le possibili soluzioni per il calciatore: o rinnova, o viene ceduto quest’estate oppure passerà la prossima stagione in tribuna visto che il club francese ha dato l’ultimatum al fenomeno francese. Chissà però che non possa esserci una clamorosa chiamata dall’Arabia Saudita, pronta a ricoprire d’oro il calciatore.