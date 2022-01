Calciomercato, Icardi vuole solo la Juve: si sblocca la trattativa | Le ultime

Icardi vuole tornare in Italia e vuole giocare per la Juventus

Icardi è il nome caldo per questa sessione di mercato della Juventus. Il PSG secondo le ultime indiscrezioni starebbe valutando più di una punta in prestito: Depay a Martial, da Aubameyang a Alcacer. Questi tutti attaccanti in uscita dai rispettivi club che di non andrebbero a togliere la titolarità a Mbappé e a a Messi.

L’arrivo di uno di loro significherebbe cedere Icardi finora utilizzato pochissimo da Pochettino. In Francia sono convinti che il 28enne argentino arriverà già in questa finestra di mercato alla Juventus, squadra che ha bisogno al momento di un bomber con le qualità dell’argentino.