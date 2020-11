Calciomercato Inter, affare con il Real Madrid: Eriksen più 20 milioni

Eriksen in casa Inter è diventato un’incognita, così la dirigenza nerazzurra lo ha proposto al Real Madrid come tassello di scambio per arrivare a Isco.

Entrambi sono incognite per le due società. Eriksen, arrivato lo scorso gennaio dal Tottenham, non è mai riuscito a inserirsi negli schemi di Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra, perciò ha deciso di cederlo per arrivare a Isco.

Il classe 1992 ha diversi estimatori in Italia, tra cui Juventus e Milan. Nelle ultime ore l’Inter, secondo todofichajes.com, avrebbe provato a battere la concorrenza inserendo nell’affare il cartellino di Eriksen. Oltre al danese, Marotta ha offerto ai Blancos una somma pari a 20 milioni di euro.

