Calciomercato Inter, ancora derby con il Milan: questa volta per un difensore

L’Inter, in questa sessione di mercato, è partita subito in quarta per cercare di sistemare il prima possibile la rosa del futuro. Tanti sono i punti nevralgici che dovranno essere rivisti e Marotta sa già, perfettamente, come agire. L’idea principale rimane quella di svecchiare la rosa ed inserire forze fresche, ma bisognerà lavorare in base all’esigenze del mister.

Calciomercato Inter, idea Singo ma occhio al Milan

Si prevede un altro derby di mercato tra Inter e Milan. Questa volta il conteso è Singo dei granata. Quello di Singo è uno dei primi nomi della lista: il Torino chiede 15 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dai nerazzurri. Su di lui c’è anche il Milan. I rossoneri hanno già contattato l’entourage del calciatore per chiedere informazioni sul costo del cartellino.