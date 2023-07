Calciomercato Inter, Onana costa tanto: il Manchester United si guarda attorno

L’ingente capitale economico derivato dai fondi arabi sta modificando ogni assetto dell’abituale calciomercato, il quale è ora dettato da specifiche dinamiche, assai difficili da tenere a bada per i club italiani. In Europa, la Premier League, sta dominando sotto ogni aspetto, con molti club che puntano i principali gioielli degli altri campionati, tra cui ovviamente, quelli di Serie A.

Calciomercato Inter, Marotta alza le pretese per Onana

Come noto già dagli scorsi giorni, il Manchester United è forte sul portiere dell’Inter André Onana, il quale però, per The Mirror, sarebbe valutato eccessivamente dalla società nerazzurra, con i Red Devils che iniziano ad orientarsi verso altri profili. Tra questi troviamo Justin Bijlow del Feyenoord e Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte, sulla carta più abbordabili del vicecampione d’Europa.