Calciomercato Inter, corsa a tre per l’attacco | Ecco i nomi sulla lista di Marotta

L’Inter ha assoluto bisogno di un attaccante per completare il reparto avanzato, vista anche la non sicura permanenza di Correa: il casting scelto da Marotta comprende tre profili di giocatori che potrebbero fare al caso dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, tre nomi per l’attaccante: Balogun è la prima scelta

Come riportato da Sky Sport, Beto, Morata e Balogun sono i tre nomi per l’attacco dell’Inter, con quest’ultimo che è senza dubbio la prima scelta. L’Arsenal di Balogun, che nella passata stagione ha segnato più di 20 gol con il Reims, ha giocato e vinto l’amichevole contro il Barcellona. La notizia non è tanto il risultato né la vittoria della squadra di Arteta, è il fatto che Balogun non è stato convocato. Non è stato inserito in lista, non è andato nemmeno in panchina, continua ad allenarsi a parte.