Calciomercato Inter, domani l’arrivo di Thuram a Milano: e potrebbe non essere finita qui..

E’ previsto per martedì l’arrivo di Marcus Thuram all‘Inter. Secondo quanto riportato da TMW, l’attaccante francese arriverà a Milano domani mattina per poi sostenere le visite mediche nel primo pomeriggio prima di firmare un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore prenderà il posto di Dzeko, aspettando il ritorno di Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea.