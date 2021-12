Calciomercato, Inter e Milan su Muriel: c’è una favorita

Si avvicina spedito l’inizio del calciomercato invernale e già si susseguono numerosi i rumors che vedono i grandi giocatori accostati alle grandi squadre.

Come riporta in data odierna il quotidiano ‘Libero’, la notizia sarebbe di quelle clamorose, infatti l’attaccante colombiano Luis Muriel in forza all’Atalanta starebbe valutando l’ipotesi di lasciare la ‘dea’ a breve, dato il minutaggio non propriamente consono alle sue qualità che hanno permesso anche in passato alla società bergamasca di raggiungere grandi obiettivi sia in Italia sia in europa; un altro colombiano infatti, vale a dire il suo compagno di reparto Duvan Zapata, nelle gerarchie dell’ allenatore Gian Piero Gasperini è di gran lunga preferito al classe ’91, che avrebbe suscitato l’interesse sia dell’Inter che del Milan, in quello che si preannuncia un derby di mercato incandescente.

La squadra allenata da Simone Inzaghi sarebbe alla ricerca di una punta per dare la possibilità a Dzeko e a Lautaro Martinez di rifiatare con più continuità in vista della seconda parte di stagione e date le non perfette condizioni fisiche di Correa e la probabile partenza di Satriano (oltre che la situazione spinosa legata ad Alexis Sanchez) potrebbe indurre i nerazzurri a sondare il terreno per l’ex attaccante di Lecce e Udinese ed allo stesso modo il Milan, seppur eliminato dalla massima competizione europea, dovrá riprendere il cammino leggermente rallentato in campionato e, dato l’infortunio di Pellegri, le non ottime condizioni di Giroud e l’età del ‘sempreverde’ Ibrahimovic faciliterebbero l’ingresso nell’undici iniziale dell’attuale attaccante degli orobici permettendo a Pioli di avere una grande risorsa in più nel suo roster.

Ancora tutto da decifrare quindi, ma il ‘biscione’ ed il ‘diavolo’ drizzano le orecchie in attesa di evoluzioni nell’affaire-Muriel, (che avrebbe una valutazione vicina ai 15 milioni ed il contratto in scadenza a giugno 2023) che se portasse nelle casse dell’Atalanta un’offerta congrua, potrebbe salutare la ‘dea’ seppur rimanendo in Lombardia, sponda Inter o Milan.