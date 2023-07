Calciomercato Inter, ecco la prima offerta per Sommer: Bayern in attesa

L’Inter si appresta a dire addio ad André Onana. L’ex Ajax è oramai vicinissimo al Manchester United per una cifra di circa 55 milioni di euro. Marotta pensa al colpo low cost ma di grande affidabilità per la porta. Yann Sommer sembrerebbe essere l’acquisto giusto da mettere a bilancio.

C’è la prima offerta per lo svizzero

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri avrebbero già preparato l’offerta da recapitare al Bayern Monaco non appena la cessione di Onana si sarà concretizzata. L’Inter avrebbe già formulato una prima proposta da 6 milioni di euro per il portiere svizzero. Vedremo se oltre a Sommer i nerazzurri faranno un tentativo anche per Trubin.