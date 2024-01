Calciomercato Inter, fase di stallo per Sensi al Leicester | La situazione

Dopo aver ceduto Lucien Agoumé, l’Inter è attualmente impegnata nella vendita di un altro centrocampista presente nella rosa, il quale non rientra nei piani dell’allenatore Simone Inzaghi. Si tratta di Stefano Sensi, classe 1995, il cui contratto scadrà il prossimo giugno e che è valutato due milioni di euro.

Il Leicester resta alla finestra

Negli ultimi giorni, il Leicester manifestato interesse nei confronti di Sensi, con particolare attenzione da parte dell’allenatore italiano Enzo Maresca, il quale sta guidando le “foxes” verso un ritorno in Premier League. Tuttavia, come riportato da TMW al momento non è stata ancora presentata alcuna offerta, e la trattativa è entrata in una fase di stallo dopo i primi contatti avvenuti alcuni giorni fa.