Calciomercato Inter, frenata per il portiere | Marotta ora riflette

L’Inter è sempre alla ricerca di due portieri dopo gli addii di Onana e Handanovic: i nerazzurri hanno già individuato i profili ideali per sostituire i due ex, ma al momento si registra una frenata sul fronte portiere titolare ovvero Sommer.

Calciomercato Inter, frenata per Sommer: il Bayern Monaco chiede tempo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si registra una piccola frenata sul fronte Sommer. Questo rallentamento è dovuto alle difficoltà del Bayern a reperire un sostituto dello svizzero, unite ai dubbi sulle condizioni fisiche di Manuel Neuer. L’Inter vorrebbe spendere intorno ai 4 milioni, e ha chiesto ai tedeschi di risolvere la questione entro il fine settimana. Altrimenti, i dirigenti non escludono di prendere in considerazione altre strade: una di queste potrebbe condurre a David De Gea, la cui candidatura per la porta nerazzurra è stata rilanciata ieri in Inghilterra.